Une bande de cambrioleurs démantelée à Cognac

Depuis plusieurs mois, gendarmes et policiers travaillaient, main dans la main, sur une série de cambriolages effectués dans le secteur de Cognac, surtout avant les fêtes de fin d'année. Huit cambriolages au total, moitié en zone gendarmerie et moitié en zone police, dans des commerces et des entreprises, et chez des particuliers. L'enquête minutieuse a permis de constater un mode opératoire similaire : mêmes vêtements, mêmes voitures... Des traces d'ADN ont confondu les mêmes auteurs : quatre personnes, bien connues des services de police et de gendarmerie, et âgés de 20 à 35 ans.

Interpellations mercredi et jeudi

Et c'est mercredi, à 6 heures du matin, qu'ont été interpellés ces auteurs. 42 gendarmes et 21 policiers étaient sur le terrain, avec un chien. Des perquisitions ont permis de retrouver des objets volés et une arme à feu. Un cinquième suspect a été arrêté jeudi à Limoges. Après leurs gardes à vue, les intéressés ont été remis en liberté, en attendant leur convocation devant la justice, en Octobre prochain, pour vols avec ruse en réunion, tentatives de vol par effraction et escalade, recels et détention d'une arme. Le préjudice de ces 8 cambriolages s'élève entre 15 000 et 20 000 euros.