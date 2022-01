Une bande de cambrioleurs démantelée dans la région de Cognac

Une bande de cambrioleurs a été démantelée au début de cette semaine dans la région de Cognac. Depuis la fin du mois de Novembre, ils écumaient des résidences inhabitées dans le Nord-Ouest du département de la Charente (Boutiers-Saint-Trojan, Juillac-le-Coq). Ils ont visité les maisons, parfois à plusieurs reprises, pour voler des objets, des bibelots, du multimédia, des métaux. Après un travail de fourmis, les gendarmes de la brigade et de la compagnie de Cognac ont procédé à de minutieuses constatations et des surveillances discrètes. Ils ont interpellé lundi cinq cambrioleurs, confondus par les éléments factuels recueillis et l'enquête menée sous la direction du Parquet d'Angoulême. Ils devront répondre prochainement de leurs actes devant la justice, pour cambriolages, faits de recel et détention d'armes sans autorisation.