Une bande de cambrioleurs interpellée dans le secteur de Chinon

Cinq cambrioleurs âgés de 19 à 62 ans ont été interpellés dans le Chinonnais après 55 cambriolages et 22 vols de voiture. Ils s'attaquaient surtout à des entreprises de plomberie ou d'électricité.

Une bande de cambrioleurs en série a été interpellée mardi matin dans le Chinonais, après un long travail d'enquête de la gendarmerie. Les cinq cambrioleurs ont sévi depuis le début de l'année en Indre-et-Loire mais aussi dans le Maine et Loire, la Sarthe et la Vienne. Ils s'en sont pris à des entreprises de plomberie ou d'électricité mais pas à des résidences particulières. En tout, les gendarmes ont comptabilisé 55 cambriolages à leur actif, pour un montant, au moins, de 187 000 euros, ainsi que 22 vols de voitures.

Les voleurs sont âgés de 19 à 62 ans, quatre d'entre eux sont plutôt jeunes et résident dans les secteurs de Chinon et Saumur. Sur les cinq interpellés, quatre ont été écroués et une information judiciaire a été ouverte.

La compagnie de gendarmerie de Chinon, appuyée par le groupement de gendarmerie d'Indre-et-Loire enquêtaient depuis maintenant plusieurs mois, comme l'explique le Commandant Le Goff.