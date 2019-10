Une bande de jeunes déférés au parquet après l'agression d'un couple d'handicapés à l'étang de Courtille

Guéret, France

L'agression avait suscité l'indignation à la mi-septembre. Un couple d'handicapés d'une vingtaine d'année avait été agressé par une bande de jeunes qui leur avait volé leurs portables. La mère de l'une des victimes avait posté un message scandalisé sur facebook qui avait été partagé plus de 1.200 fois à l'époque.

Quelques semaines plus tard, la police guérétoise pense avoir trouvé les auteurs de cette agression. Entre temps, ils ont été pincés pour des vols de voitures et ils ont été placé en Maison d'arrêt pour les 3 majeurs et en famille d'accueil pour les deux mineurs. La police a donc du les chercher aux 4 coins de la région : à la Roche-sur-Yon, à Uzerche, à Saint-George-la-Pouge, à Guéret et à Montluçon.

Une série de petits délits cet été

Ce sont des jeunes bien connus des services de police. Et ils sont soupçonnés, non seulement pour l'agression des deux handicapés à Courtille, mais aussi pour toute une série de faits de petite délinquance commis cet été.

Ils auraient commandé une dizaine de kebabs avant de s'enfuir sans payer. Ils auraient aussi dégradé le cabanon situé près des jeux d'eau - toujours à Courtille - pour y voler des canettes. Ils sont également soupçonnés d'avoir profité de l'hébergement proposé par un habitant du quartier Brésard à Guéret pour lui voler sa console de jeux après l'avoir frappé, là encore.

Après avoir été placés en garde-à-vue, ils ont été déférés au parquet de Guéret. Le procureur doit décider des suites judiciaires.