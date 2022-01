Une bande de surfeurs dealers de Biarritz condamnés par la justice

Ce jeudi 20 janvier 2022, quatre jeunes gens ont été jugés et condamnés par le tribunal correctionnel de Bayonne dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. Les peines prononcées par les magistrats, vont de un an de prison ferme à huit mois de prison avec sursis. Par deux fois le procès a du être reporté, après l'arrestation de la petite bande fin novembre 2021. Les prévenus avaient demandé du temps lors de leurs premières comparutions face aux juges afin de préparer leur défense. L'enquête avait été menée par le commissariat de Biarritz et la brigade des stupéfiants de Bayonne.

Des surfeurs "sans histoires"

Ces quatre jeunes gens ne sont pas des marginaux mais bien des "surfeurs sans histoire". Exemple : l'apprenti pilote de course sur les circuits de Formule 1. Il a été condamné à la plus petite peine : 8 mois de prison avec sursis. Il va pouvoir reprendre ses activités au volant, aux Etats-Unis, où il affirme vouloir se rendre. Les deux surfeurs de la petite bande, dont l'un servait de "nourrice" pour stocker la drogue à son domicile, ont pour leur part, écopé de peines plus lourdes. Dix mois de prison dont cinq fermes pour l'un, huit mois dont quatre fermes pour l'autre.

Un "chef" qui intimide les autres membres du réseau

À la tête du réseau, il y a Théo. À 23 ans, il est le plus âgé des quatre. Il est le seul à avoir fait de la détention provisoire. Employé dans une discothèque de Biarritz, il se dit coach physique et veut ouvrir une salle de sport. Quelques années avant cette affaire, il avait déjà été condamné pour des faits de violence. C'est lui qui fournissait les stupéfiants aux deux surfeurs qui prenaient ensuite contact avec les clients. La livraison était effectuée par des mineurs. Selon les éléments de l'enquête, le boss empochait environ 2 000 euros par semaine. Le parquet estime que le chef du réseau est un homme dangereux, qui régnait sur son équipe par la peur. Le jeune homme est le plus lourdement condamné avec une peine d'un an de prison ferme. Mais aucun mandat de dépôt n'a été prononcé lors de l'audience.