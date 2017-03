Une bande de voleurs de deux-roues démantelée à Pézenas

Les gendarmes de l'Hérault ont démantelé une bande de voleurs de deux-roues et d'accessoires qui sévissait depuis décembre dernier à Pézenas et dans ses environs.

Ce mardi matin, une trentaine de gendarmes de la compagnie de Pézenas ont interpellé onze jeunes suspectés d'être impliqués dans une affaire de vol et de revente de deux-roues et d'accessoires. Ils ont été arrêtés à Pézenas et en région parisienne.

Ils sont agés de 16 à 22 ans et auraient commis plus d'une vingtaine de vols de deux-roues depuis décembre dernier à Pézenas et dans ses environs. Les deux-roues étaient soit maquillés et revendus, soit démontés et vendus en pièces détachées.

Les onze interpellés sont en garde à vue.