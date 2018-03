Une bande de jeunes Yonnais comparaissait ce lundi devant le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon pour séquestration et abstention volontaire d'empêcher un crime. Les peines vont de 5 ans à 3 mois avec sursis. Le chef de la bande court toujours, et la victime reste terrorisée.

La Roche-sur-Yon, France

Ils avaient tous à peine 18 ans, et ils ont livré leur copain aux coups du meneur de la bande. Les 7 prévenus comparaissaient ce lundi devant le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon, mais le meneur de la bande et son bras-droit ne se sont pas présentés à l'audience. Les autres complices, 4 garçons et une fille, ont écopé de peines de prison ferme ou avec sursis. Les deux absents ont été condamnés à 5 ans et 3 ans de prison. Des mandats de dépôt ont été prononcés à l'issue de l'audience.

Soupçonné d'avoir dénoncé son copain

Le groupe se connait bien, et tous sont amis. En avril 2016, un quad disparaît chez un voisin de la victime, Enis*. Le meneur de la bande, Pierre R., soupçonne son ami de l'avoir dénoncé au propriétaire du quad. A l'occasion d'un barbecue, la bande va chercher Enis, le séquestre dans une voiture pendant 45 minutes, avant de le livrer au meneur. Lequel par seul avec son "ami" enfermé dans le coffre, en direction du lac de l'Angelmière. Sur place, le garçon est tabassé: un coup de pied en plein visage lui déplacera la mâchoire, d'autres le blessent aux chevilles. Par téléphone, le meneur convoque sa bande: trois garçons viennent assister, impassibles, au calvaire de leur ami, mis à nu sous la pluie. Après 5h de violences, la victime est ramenée, dans un autre coffre, avant d'être libérée, le visage tuméfié avec pour seul vêtement un jean sans ceinture.

Un caïd yonnais en liberté

A l'audience, les 5 prévenus font profil bas, mains croisées dans le dos, le regard au sol. Face à la "grande lâcheté" dénoncée par la Procureure, les suiveurs se contentent de balbutier: "je n'aurais pas dû être là", provoquant la colère de l'avocate de la victime, encore terrorisée et incapable d'assister au procès de ses agresseurs. "Mon client dort 3h par nuit, il a des sueurs froides en sortant de chez lui, il est fermé comme une huître". Sa mère pleure au fond de la salle. La Présidente constate que le meneur est officiellement introuvable pour la justice, puisqu'il ne respecte plus son contrôle judiciaire depuis sa remise en liberté. L'avocate d'Enis se lève, et corrige : "mon client l'a encore croisé la semaine dernière en voiture dans les rues de la Roche. Et il a reçu une bouteille d'eau au visage..."

Le tribunal a prononcé une peine de 5 ans de prison dont un avec sursis à l'encontre de Pierre R. Son principal complice, Alexandre Z., également absent à l'audience écope de 3 ans de prison dont un avec sursis. Les 5 autres prévenus écopent de peines allant de 18 mois de prison dont 9 avec sursis, à 3 mois de sursis.

*Yanis, prénom d'emprunt