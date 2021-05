Une banderole contre le syndicat de police Alliance sur la mairie de Grenay choque

Une banderole sur le fronton de la mairie de Grenay (62) fait polémique. On peut y lire "le problème de la police ce n'est pas la justice, ce sont les revendications du syndicat Alliance". Le maire communiste de la commune, Christian Champiré, est très remonté, après les déclaration du secrétaire général de ce syndicat. Lors d'une manifestation de policiers devant l'Assemblée Nationale mercredi 19 mai, ce dernier avait clamé que "le problème de la police, c'est la justice".

Christian Champiré développe. Il n'a rien contre les policiers, ce sont les revendications d'Alliance qui posent problème. "C'est ce syndicat là qui pose problème à la démocratie. A partir du moment où il dit que la justice est le problème numéro 1 de la police, il met en cause les bases de la démocratie de notre pays."

"On soutient les propos de notre secrétaire général, et je le pense également: le problème de la police, c'est la justice."

Sliman Hamzi, le secrétaire départemental d'Alliance

Le secrétaire département du syndicat est évidemment surpris et choqué par cette banderole, qui plus est sur le fronton d'une mairie. "C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est pas ce qu'on attend d'un élu municipal. On attend justement qu'un élu soutienne les policiers, je rappelle qu'Alliance représente presque la moitié des forces de l'ordre." Et Sliman Hamzi persiste et signe. "On soutient les propos de notre secrétaire général, et je le pense également: le problème de la police, c'est la justice." Il n'exclut pas d'aller manifester avec son syndicat devant la mairie de Grenay.

De son côté, la mairie ne retirera la banderole qu'après le conseil municipal de lundi 31 mai.