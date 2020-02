Une banque braquée sur l'Île-de-Ré, le plan Epervier est déclenché et un suspect activement recherché

Le Bois-Plage-en-Ré, France

Un homme est activement recherché sur l'Île-de-Ré après le braquage ce matin d'une succursale de la Banque Populaire au Bois-Plage-en-Ré. Le plan Epervier a été déclenché à 9h30 ce matin : une cinquantaine de gendarmes est déployée dont des patrouilles nautiques ainsi que deux équipes cynophiles et un hélicoptères qui survole l'île. De nombreuses patrouilles contrôlent les ronds-points à la sortie du Bois-Plage-en-Ré, et il y a un barrage filtrant à l'entrée du pont en direction du continent. .

Le braqueur est parti avec la voiture d'une employée de la banque

Le braquage à eu lieu à l'ouverture de la banque vers 9h. Un ou plusieurs individus armés et masqués se sont fait remettre une somme d'argent après avoir neutralisé les employés de la banque. Un scénario "classique" de braquage comme on en voit dans les films selon le maire de la commune Jean-Pierre Gaillard. Il n'y avait encore aucun client dans la banque selon l'élu. Le ou les braqueurs sont repartis au volant d'une voiture d'une employée, après en avoir demandé les clés. "il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de blessés, mais beaucoup de peur et une très vive émotion pour les employés" selon le maire. Une seule personne est recherchée indique le Procureur de la République de la Rochelle, et le butin est pour l'instant indéterminé.

Le premier braquage en 12 ans au Bois-Plage-en-Ré

Sur l'Île-de-Ré c'est la stupeur. "Nous sommes dans un secteur traditionnellement épargné, on vit à l'abri de tout soucis" soulignait le maire du Bois-Plage-en-Ré. Depuis 12 ans qu'il est maire, c'est la première fois qu'un braquage se produit en plein centre de la commune. "On a la sensation qu'on est plus épargné qu'ailleurs, avec ce pont qui peut être fermé dès qu'il y a quelque chose". Ce matin le pont n'a pas été fermé mais les passages sont activement contrôlés.