Une bataille entre deux élus dijonnais termine devant la justice

Hamid El Hassouni a porté plainte contre l'élu de l'opposition Emmanuel Bichot suite à des propos tenus sur la chaîne de télévision CNews suite aux violences survenues entre des tchéchènes et des maghrébins. L'adjoint au maire de Dijon veut faire condamner Emmanuel Bichot pour diffamation.

Emmanuel Bichot convoqué ce lundi devant le trib correctionnel. Le conseiller municipal d'opposition dijonnais connu pour être à l'origine de nombreux recours devant la justice, est cette fois-ci à la barre mais pour répondre d'accusations de diffamation. Celui qui l'accuse, c'est Hamid El Hassouni, l'adjoint au maire de Dijon en charge de la jeunesse, de la vie associative et de l'éducation populaire.

Hamid El Hassouni voudrait le voir condamner pour ses propos tenus sur la chaine télé CNews après les violences survenues aux Grésilles avec les tchétchènes. Lors de cette interview, Emmanuel Bichot avait accusé l'adjoint au maire "d'irresponsabilité et d'avoir discrédité le maire de Dijon en appelant à la démission du préfet et du procureur". Hamid El Hassouni estiment que ces propos mettent en cause sa probité.

plus d'informations à venir