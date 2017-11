Une battue à Laneuveville-devant-Nancy pour retrouver un homme disparu depuis cinq jours

Une famille Dombasloise a organisé une battue ce samedi 25 novembre à Laneuveville-devant-Nancy, au niveau du canal de jonction pour tenter de retrouver Jimmy. Cet homme d'une trentaine d'années a disparu lundi soir.

Une cinquantaine de personnes ont répondu à l'appel à la mobilisation de la famille Gaillard ce samedi 25 novembre pour tenter de retrouver Jimmy. Cet homme de 32 ans, un Dombaslois, est porté disparu. Il n'a plus donné signe de vie depuis lundi soir. Sa chienne a été retrouvée à 11 kilomètres du domicile, à Laneuveville-devant-Nancy. C'est donc autour du canal de jonction que la battue s'est déroulée, en début d'après-midi.

L'association vosgienne Cynolor a demandé l'autorisation à la police pour organiser cette battue. © Radio France - Marie Roussel

Depuis cinq jours, cette famille se ronge les sangs. La police nationale leur "d'attendre, d'être patients mais de la patience on n'en a plus", s'exaspère la grande sœur Sabrina.

Un avis de disparition

"On leur a donné tous les éléments qu'il faut : des photos, sa taille, comment il était habillé... depuis mardi, on se bat avec eux, il n'y a rien qui a encore été publié", s'indigne Jean-Claude Gaillard, le père. Est-ce parce que Jimmy a fait de la prison ? C'est ce que soupçonne ce parent "Mon fils il a eu affaire à la justice et on le met de côté. C'est un être humain !"

On ne laisse pas les parents et les enfants dans le doute." - Jean-Claude Gaillard, père de Jimmy.

La famille Gaillard a donc fait appel à l'association vosgienne Cynolor pour l'aider à ratisser les lieux. Six chiens pisteurs étaient également présents.

Parmi les participants à cette battue, il y a Françoise. Elle a été mise au courant via les réseaux sociaux. "Je me suis dit "bon, j'y vais! " ".

Je ne fais pas partie de la famille, ni rien, mais c'est touchant quand même. Si ça nous arrivait, j'aimerais qu'on fasse pareil pour nous." - Françoise, participante à la battue.

A l'issue de la battue, aucun indice n'a été trouvé. De son côté, la police nationale poursuit son enquête.