Une battue aux sangliers au parc de la Chézine à Saint-Herblain

Une battue aux sangliers est organisée dans le parc de la Chézine ce lundi 22 février à Saint-Herblain. L'objectif est de réguler la présence de ces mammifères afin de limiter les dégâts sur les espaces verts et les accidents sur les routes autour du parc.

Les dégâts sont bien visibles dans le parc de la Chézine à Saint-Herblain. Certaines parties sont retournées par les sangliers. Selon la fédération de chasse ils seraient une trentaine à vivre dans le parc. Une battue est donc organisée ce lundi 22 février pour réguler leur présence.

Des sangliers dans les lotissements

"Ils représentent également un risque fort d’accident pour les promeneurs ou les personnes circulant sur les axes routiers proches de la Chézine", écrit la mairie dans un communiqué. Les sangliers sortent en effet régulièrement du parc pour se nourriret vont jusque dans les lotissements situés à proximité. Dans les rues les plus proches du parc, dans le quartier du Tillay, il n'est pas rare d'en voir, surtout la nuit. "Je les vois de temps en temps quand je sors tard le soir. Ils viennent chercher de la nourriture un peu plus loin à chaque fois", raconte Christopher un habitant du quartier, pas spécialement effrayé. "J'ai l'impression qu'ils ont quand même plus peur de nous qu'on a peur d'eux".

Une inquiétude pour les enfants

Mais d'autres riverains s'inquiètent pour les enfants qui jouent dans le parc. "Le chemin le plus direct pour les sangliers c'est toujours tout droit. Donc que vous soyez un être humain ou une pierre, ils foncent", raconte Philippe qui habite près du parc. "Ça risque d'être dangereux. Il y a quand même du monde qui se promène dans la Chézine. Si on tombe sur une laie avec ses marcassins, on ne sait jamais comment elle va réagir", ajoute Marie-Claude, une promeneuse. Mais à part des dégâts sur les pelouses du parc, aucun d'eux n'a connu d'accidents avec des personnes pour le moment.

La battue organisée ce lundi se déroule de 8h à 15h. Les accès au parc de la Chézine et les passerelles voisines sont interdites d'accès. La circulation est fermée sur une partie de l'avenue Louis Guilloux et l'allée Prosper Mérimée pendant la battue.