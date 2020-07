Une battue ce dimanche à Reims pour retrouver les documents volés à la famille de Sawban

C'est une maman émue et désespérée qui organise cette battue ce dimanche 12 juillet : "On a volé la vie de mon enfant, c'est vraiment très important de retrouver ses affaires", lâche Julie Lallemant, maman du petit Sawban, atteint d'une maladie très rare qui ne touche que dix enfants dans le monde. Le week-end dernier, dans la nuit de vendredi à samedi, la famille est victime d'un cambriolage. Leur voiture est volée ainsi qu'un sac, celui dans lequel se trouve tous les documents utiles au quotidien de l'enfant.

"Il y a des choses que l'on va pouvoir faire refaire, mais d'autres qui ne sont pas duplicables", explique Julie Lallemant, "Des pièces du dossier médical, des photos de son corps destinées aux médecins, ses carnets dans lesquels je note tous les jours ce qu'il mange, les doses de médicaments et ses symptômes pour pouvoir suivre l'évolution de sa maladie, il y a aussi les autorisations pour un traitement qui vient de l'étranger. _C'est tout un combat qui était dans ce sac_".

Une battue et 100 euros de récompense

La battue de ce dimanche partira du bar Muscadet, au 17 rue Pierre Maître à Reims, là où la voiture familiale a été retrouvée. Pour Julie Lallemant, tout laisse à penser que le sac a été jeté à proximité : "On a un témoignage anonyme qui dit avoir entendu des jeunes se vanter d'avoir volé une voiture et d'avoir jeté un sac à proximité". La police a déjà fouillé les lieux, tout comme la maman de Sawban, mais la zone est trop vaste. "On espère aller plus vite avec une battue, d'autant que l'on craint la pluie, qui pourrait détruire les documents".

Pour aller plus loin et éventuellement pousser les voleurs à lui rendre son sac, Julie Lallemant a décidé d'offrir une récompense de 100 euros à la personne qui mettrait la main dessus. Si vous voulez participer à la battue, il est conseiller de venir en pantalon et avec un bâton afin de fouiller dans les herbes hautes.