Une battue ce mercredi après-midi près de Pontcharra pour retrouver une grand-mère disparue et atteinte d'Alzheimer

Pontcharra, France

L'appel de Maëva a été largement relayé et partagé sur Facebook. D'abord pour l'aider à retrouver sa grand-mère Arlette disparue de son domicile de Saint-Maximin depuis dimanche 15 heures. Et plus précisément ensuite pour participer à une battue ce mercredi après-midi, avec gendarmes et pompiers, pour ratisser le secteur.

Les recherches menées depuis dimanche par la gendarmerie avec l'appui d'un hélicoptère et de deux maîtres-chiens n'ont pour l'instant rien donné. Des moyens plus importants seront déployés grâce aux renforts de bénévoles pour repérer la vieille dame atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Le rendez-vous est fixé à 13h30 devant la salle polyvalente de Saint-Maximin.