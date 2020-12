Une battue citoyenne pour chercher le randonneur espagnol perdu dans la vallée d'Aspe

Une battue citoyenne était organisée à Lées Athas ce dimanche 27 décembre, pour tenter de retrouver le randonneur espagnol de 61 ans disparu il y a plus d'une semaine dans la vallée d'Aspe. Une trentaine de personnes y ont participé.

Une trentaine de personnes - gendarmes, chasseurs et habitants - ont participé à une battue citoyenne pour tenter de retrouver le randonneur

Gendarmes, chasseurs, et habitants : une trentaine de personnes ont passé aux peigne fin les bois et champs autour de de Lées-Athas (Pyrénées-Atlantiques), pour tenter de retrouver le randonneur espagnol qui a disparu il y a plus d'une semaine dans la vallée d'Aspe. Cet homme de 61 ans, avocat renommé en Espagne, n'a pas donné signe de vie depuis le samedi 19 décembre. Après une semaine de recherches, principalement dans le secteur de Lescun où sa voiture a été retrouvée, une battue citoyenne était organisée ce dimanche autour de Lées-Athas, où le randonneur disparu a une résidence secondaire.

Reportage auprès des gendarmes, citoyens et chasseurs qui ont participé à une battue citoyenne ce dimanche Copier

La zone de recherche est très vaste; elle a été resserrée pour ce dimanche autour de Lées-Athas © Radio France - Manon Klein

Une zone de recherche élargie

La semaine passée, des moyens important ont déjà été déployés pour tenter de retrouver le sexagénaire disparu : un hélicoptère a patrouillé, et des chiens de pistes, spécialisés dans ce type de recherches, ont été déployés. Les investigations se sont majoritairement déroulées dans le secteur de Lescun, où la voiture du randonneur a été retrouvée sur un parking lundi 21 décembre. Ce dimanche, les enquêteurs ont souhaité se re-centrer autour du domicile secondaire du disparu, dans le secteur de Lées-Athas "La situation est tellement improbable. Vu les moyens consacrés, ne pas le retrouver ... on continue donc d'élargir le périmètre" explique Lucie Alamargot, chef d'escadron de la gendarmerie nationale.

On procède à la manière d'un escargot, qui tourne autour de la résidence secondaire

Un appel à témoins a été lancé mardi, pour tenter de recueillir des éléments pouvant permettre de retrouver la trace du randonneur. Il est toujours d'actualité.

Les recherches vont reprendre cette semaine, mais de manière allégée.