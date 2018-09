Meisenthal, France

Ce samedi, ils vont continuer les recherches : des citoyens organisent une nouvelle battue pour tenter de retrouver Sophie Le Tan, étudiante de 20 ans disparue à Schiltigheim il y a trois semaines. Un bus est même affrété par la région Grand Est pour déposer des volontaires. Le matin les fouilles se dérouleront en Alsace, à Ingwiller, et l'après-midi, en Moselle, à 14h à Meisenthal, dans le Pays de Bitche. Et pour cause : le principal suspect, Jean-Marc Reiser, arrêté après que l'on ait retrouvé du sang et de l'ADN de Sophie Le Tan chez lui, est originaire de Meisenthal.

Un père garde-forestier

Il y a passé son enfance, et il connait très bien le secteur, les Vosges du Nord, la forêt et les cavernes. La famille de Jean-Marc Reiser est originaire de Meisenthal et de Soucht, également dans le Pays de Bitche. Son père était garde-forestier et habitait sur les hauteur de la commune. Voilà pourquoi le secteur fait partie des pistes, pour Khadija Arratbi, bénévole qui coordonne les recherches : "C'est son fief, il a de grandes connaissances en forêt (...) je sais que c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, mais si on ne commence pas quelque part, l'aiguille, on ne risque pas de la trouver !"

Une centaine de personnes sont attendues à la battue, Alsaciens comme Mosellans tous réunis grâce à une page Facebook. Ils vont sillonner les chemins, les endroits où la famille Reiser avait ses habitudes. Emmaüs et des supermarchés du secteur offrent le repas aux bénévoles qui espèrent toujours retrouver Sophie le Tan vivante, même si l'espoir est mince.