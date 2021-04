Une battue organisée à Péret pour retrouver un papi de 84 ans porté disparu

Les recherches mobilisent une vingtaine de gendarmes et près de 70 bénévoles depuis ce mardi matin aux alentours de Péret

A Péret dans le centre Hérault, une battue rassemble une centaine de personnes ce mardi 6 avril, pour tenter de retrouver un habitant de 84 ans. Il s'agit d'un habitant du village, parti cueillir des asperges sauvages et dont on est sans nouvelles depuis. Les recherches entamées dès hier après-midi ont repris à 8h30 aujourd'hui, avec vingtaine de gendarmes, deux chiens, et près de 70 bénévoles qui par petits groupes quadrillent les alentours. Un hélicoptère est arrivé en renfort. Le papi a été aperçu la dernière fois par un vététiste à 10h30 hier, alors qu'il redescendait du plateau au-dessus de la commune.