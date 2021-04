Une battue organisée près de Royan pour retrouver un homme de 61 ans

Une battue est organisée ce lundi après midi dans la forêt de la coubre pour retrouver un sexagénaire porté disparu depuis samedi matin. Il est parti de Saint Palais sur Mer faire du VTT et n'est pas revenu.

Une centaine de personnes est déployée dans la forêt de la Coubre, près de Royan ce lundi après-midi, pour tenter de retrouver un homme de 61 ans porté disparu depuis samedi. Son téléphone a "borné" pour la dernière fois samedi à 12h50 dans le secteur de La Palmyre-La Coubre. L'homme, Serge Guérin, est parti de Saint Palais sur Mer pour faire du VTT vers 9h20 ce samedi matin, et il n'est pas revenu.

C'est dans ce secteur de la forêt de la Coubre que des policiers, des gendarmes du groupement de la Charente-Maritime, des militaires de la base aérienne 721 de Saint Agnant et des agents de l'Office National des Forêts le recherchent ce lundi après midi . Un secteur que Serge Guérin connait bien, il y part tous les jours faire du vélo, en suivant des itinéraires différents. Samedi, les premières recherches n'ont rien donné, gendarmes et policiers étaient appuyés par un hélicoptère, mais l'homme n'a pas été retrouvé.

Le commissariat de Royan a lancé un avis de recherche pour disparition inquiétante de personne majeure. Serge Guérin était vétu d'une veste fluorescente jaune et noire, et d'un short noir à bande bleues. Il est grand (1,m73), et de forte corpulence. Il porte des lunettes de vue. Tous ceux qui pourraient l'avoir aperçus sont invités à contacter le commissariat de Royan au 05.46.39.40.10.