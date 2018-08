Loir-et-Cher, France

L'inquiétude persiste autour de la disparition d'Isabelle Roubalay, cette femme d'une quarantaine d'années introuvable depuis la semaine dernière. La gendarmerie lance un appel aux volontaires pour participer aux recherches. Les volontaires ont rendez-vous à 9 heures devant la mairie de la commune de Thoury dans le Loir-et-Cher.

Cette disparition suscite beaucoup d'émotion. "Beaucoup de gens se sont proposés pour nous épauler dans une vague de ratissage," explique le commandant Frédéric Oliot, de la brigade de gendarmerie de Blois, "nous aurons effectivement bien besoin de volontaires pour nous aider à prospecter sur la forêt de Thoury, parce que c'est un domaine assez vaste, donc on ne va pas dire non à des gens qui ont fait savoir qu'ils souhaitaient nous donner un coup de main."

Quelques recommandations de la part de la gendarmerie

La battue partira de la mairie vers la forêt de Thoury, là où la gendarmes avaient retrouvé le véhicule d'Isabelle Roubalay. Les gendarmes recommandent aux volontaires de s'équiper pour marcher en forêt "avec gilet fluo si possible," précise le commandant Frédéric Oliot, "et d'apporter de l'eau pour s'hydrater." Mais attention, tout le monde ne peut pas participer, "il faut avoir une bonne condition physique. On va marcher plusieurs heures dans des terrains parfois délicats. Tout n'est pas plat, il y aura des franchissements à faire."

Des moyens très importants déjà engagés : aériens, nautiques et terrestres

La voiture d'Isabelle Roubalay a bien été retrouvée stationnée en forêt mais pas son VTT de couleur noir. La quarantenaire avait été aperçue pour la dernière fois aux abords de l'étang de Montperché sur la commune de Neuvy dans le Loir-et-Cher.

C'est un travail très méthodique qui va venir en complément de tout ce qui a déjà été fait ces derniers jours

"Il ne faut rien laisser au hasard, et pourquoi pas retourner dans des zones qui nous avons déjà ratissées," explique le commandant Frédéric Oliot, de la brigade de gendarmerie de Blois, "des moyens importants sont engagés depuis plusieurs jours, comme un hélicoptère, un drone qui a survolé le domaine, mais aussi des plongeurs, des chiens renifleurs, et même des équipes en VTT et les chevaux du poste de Chambord. Maintenant si on peut couvrir une plus grande zone avec de nouvelles ressources, il ne faut pas s'en priver."

Son profil : une quarantaine d'années, 1m60, les cheveux châtains, des mèches blondes, plutôt sportive. Si vous disposez d'informations, il faut appeler la gendarmerie de Mer, au 02.54.81.41.20.