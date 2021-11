Une battue pour tenter de retrouver un homme de 91 ans à Paulx

Un homme de 91 ans est porté disparu à Paulx, à la frontière entre la Loire-Atlantique et la Vendée. Malgré de gros moyens engagés depuis jeudi, il reste introuvable.

Une centaine de personnes se sont réunies vendredi 12 novembre dans l'après-midi à Paulx, entre Machecoul et La Garnache, à la frontière entre le Pays de Retz et la Vendée, pour tenter de retrouver un homme 91 ans porté disparu. Il s'agit d'un homme d'1,70 mètre, de corpulence moyenne. Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte la veille, jeudi, inquiets de voir les volets de sa maison toujours fermés.

Dans la foulée, pompiers et gendarmes se sont rendus chez le nonagénaire. Ils ont dû casser un carreau d'une fenêtre pour pénétrer dans la maison et y ont découvert l'épouse de cet homme, âgée de 92 ans, seule. Très affaiblie mais ne présentant pas de trace violence, elle a été transportée à l'hôpital de Challans, mais son état ne permettait pas de l'entendre et donc de savoir quand elle a vu son mari pour la dernière fois. Des voisins disent l'avoir aperçu pour la dernière fois mardi soir.

De gros moyens de la gendarmerie engagés

Dans l'après-midi jeudi, des équipes cynophiles ainsi qu'une quinzaine de gendarmes ont été déployés pour ratisser le secteur. L'hélicoptère de la section aérienne de Rennes, équipé d'une caméra thermique, a quant à lui été engagé vers 18 heures, en vain. Les recherches ont donc repris vendredi matin à l'aide d'une dizaine de gendarmes au sol. Des plongeurs ont également sondé un ruisseau proche du domicile de l'homme disparu, le Falleron, ainsi qu'une carrière et des plans d'eau environnants. L'hélicoptère a de nouveau survolé les lieux, toujours sans résultat.

Un élan de solidarité

Le maire de la commune a lancé un appel aux bénévoles, largement relayé sur les réseaux sociaux. Une centaine de personnes ont ainsi participé à une battue dans l'après-midi vendredi pour tenter de retrouver cet homme de 91 ans. Pour l'instant, il reste introuvable.

Si vous pensez détenir des informations, composez le 17.