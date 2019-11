Une Béarnaise enceinte tuée par des chiens dans l'Aisne

Une Béarnaise de 29 ans a été tuée ce samedi après-midi dans l'Aisne. Elle aurait été victime d'une attaque d'un ou de plusieurs chiens. L'habitante de Rébénacq était enceinte de six mois.

Villers-Cotterêts, France

L'enquête est en cours, depuis samedi après-midi. Une femme de 29 ans, originaire de Rébénacq, a été retrouvée morte dans la forêt de Retz, près de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Elle s'était installée dans le département quelques temps auparavant, avec son compagnon.

Samedi, la Béarnaise était partie promener son chien. Elle aurait croisé la route d'un animal non muselé. Elle interpelle le maître, puis prévient son compagnon par téléphone. L'homme travaille à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, il lui faut donc trois quarts d'heure pour se rendre sur les lieux. Mais lorsqu'il arrive, il est déjà trop tard.

Son compagnon découvre le corps

C'est son compagnon qui découvre la Béarnaise. Son corps porte les marques de plusieurs morsures. L'enquête doit établir l'origine de ces blessures ; la victime a-t-elle été attaquée par un ou plusieurs chiens ? Une autopsie devait être réalisée ce lundi.

Samedi, une chasse à courre avait lieu dans cette forêt. Les enquêteurs ont donc procédé à des prélèvements sanguins sur les chiens, pour peut-être établir des correspondances.

Elle voulait accoucher en Béarn

La Rébénacquoise était enceinte de six mois. Elle revenait régulièrement dans son village natal parce qu'elle souhaitait accoucher auprès de sa mère. Fille unique, la victime adorait les animaux et plus particulièrement les chevaux.