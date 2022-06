Une Belfortaine de 73 ans condamnée pour le harcèlement qu'elle fait subir à sa fille depuis cinq ans

Une Belfortaine de 73 ans a été condamnée ce mercredi 29 juin par le tribunal de Belfort pour harcèlement envers sa fille, depuis 2017. Elle a interdiction, pendant 2 ans, d'entrer en contact avec sa fille et son gendre. L'affaire pourrait se poursuivre devant un juge des affaires familiales.

Une vingtaine d'appels par jour et presque autant de sms et d'e-mail. Une Belfortaine de 73 ans a été condamnée ce mercredi pour harcèlement envers sa fille. Pour les deux prochaines années, elle a interdiction d'entrer en contact avec la victime et avec son gendre, mais aussi de se rendre dans le village où habite le couple avec leur enfant de 3 ans.

Entre les appels quotidien et les sms, il y a aussi eu des passages dans l'appartement de la victime et au travail de son gendre, où l'accusée aurait menacé de s'accrocher aux barrières si celui-ci ne vient pas la voir. Une ambiance de harcèlement, et sur fond de chantage au suicide, qui a débuté en 2017 selon la partie civile.

"Aimer ça n'est pas harceler"

"Tout ça, c'est parce que je les aime", répète en boucle la femme de 73 ans, dont l'expertise atteste qu'elle a une personnalité excessive et débordante, et qu'elle cherche sans cesse à attirer l'attention sur elle. Des névroses dont elle ne se sépare pas pendant l'audience : elle coupe le président, puis le procureur, quand ça n'est pas sa fille, aux pieds de qui elle finit même par s'agenouiller, la suppliant de la pardonner.

A l'annonce du délibéré, cette mère et grand-mère possessive reprend la parole : "Je vais mourir de chagrin et ça n'a aucune importance pour vous". L'affaire pourrait se poursuivre devant un juge des affaires familiales si la grand-mère décide de faire valoir son droit de visite sur sa petite fille de 3 ans, une fois tous les 15 jours.