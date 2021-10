Une bétaillère se couche sur l'A84 à Gouvets, le conducteur gravement blessé

Un homme de 47 ans a été gravement blessé après un accident de bétaillère vers minuit ce mardi sur l'A84, à hauteur de l'aire de Gouvets, entre Villedieu-Les-Poêles et Saint-Lô. Il a été transporté au CHU de Caen. Au moins trois vaches sont mortes dans l'accident.

Le conducteur d'une bétaillère transportant 24 vaches a été gravement blessé ce mardi vers minuit après une perte de contrôle sur l'autoroute A 84, à hauteur de l'aire de Gouvets, entre Villedieu-Les-Poêles et Saint-Lô. Le véhicule s'est couché sur le côté. La victime de 47 ans a été éjectée et s'est retrouvée coincée entre la cabine et la remorque. Les pompiers sont parvenus à dégager le conducteur en utilisant des moyens de levage.

Au moins trois vaches sont mortes

L'homme de 47 ans a été évacué par hélicoptère au CHU de Caen. A noter qu'au moins trois vaches sont mortes dans l'accident. L'A84 a été fermée quasiment toute la nuit, avant un retour à la normale peu après 6 heures.