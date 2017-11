Une blessée grave et quatre légers dans un accident au Perthus

Une femme de 72 ans a été gravement touchée dans une collision frontale près de la frontière espagnole, mardi après-midi.

Une femme de 72 ans a été grièvement blessée ce mardi après-midi dans une collision frontale en deux voitures sur la RD900 à l'entrée du Perthus (Pyrénées-Orientales). Coincée dans son véhicule, elle a du être désincarcérée par les pompiers, et transportée par hélicoptère à l'hôpital de Perpignan.

Dans ce choc entre une voiture immatriculée en France et une autre immatriculée en Espagne, quatre autres personnes ont été plus légèrement touchées. Une déviation a été mise en place par la route départementale 71 le temps de l'intervention. La RD900 a été coupée plus d'une heure et demie, entraînant d'importants embouteillages.