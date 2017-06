Merci pour tous vos messages de soutien . Voici le modèle de siphon à chantilly qui a explosé et causé le décès de Rebecca. Stéphane Précision : le siphon qui a engendré sa mort quant à lui été mis sous scellé. N'utiliser pas ce genre d'ustensile chez vous ! Plusieurs dizaines de milliers d'appareils défectueux sont encore en circulation. Merci

