Une bombe allemande repêchée au large de Saint-Vaast-La-Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue, France

Un bateau de pêche, le Stenaca II, a remonté dans ses filets une bombe allemande dimanche 19 janvier. Le navire était situé à onze kilomètres à l'est de Saint-Vaast-La-Hougue. L'alerte a été donnée vers 13h40.

Peu avant 14 heures, l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale a été dépêché sur place, avec à son bord trois membres du groupement des plongeurs-démineurs de Cherbourg. Compte tenu des mauvaises conditions météo et de la difficulté à maintenir l'engin à bord, les démineurs ont décidé de rejeter l'objet en mer et de le traiter plus tard.

Munition rejetée en mer

La munition est le reste d'une mine de la marine allemande de type BM 1000 datant de la Seconde guerre mondiale. Un avis urgent à la navigation a été diffusé afin d'avertir les personnes navigant et péchant dans la zone.

Dans un communiqué, la préfecture maritime indique que "les bons réflexes de l'équipage du navire de pêche, conjugués à la réactivité de la chaîne opérationnelle ont permis de réaliser cette opération en un temps record et avec succès".