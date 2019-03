Une bombe de 30 kg datant de la Seconde guerre mondiale retrouvée au large des Saintes-Maries-de-la-Mer

Arles, France

Un pêcheur a ramené jeudi dans ses filets une bombe de 30 kg équivalent TNT datant de la Seconde guerre mondiale au large des Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône), a annoncé vendredi la préfecture maritime de Méditerranée qui met en garde contre le danger de telles munitions. Le Groupement de plongeur démineur (GPD) de Méditerranée est intervenu sur la munition qui "fort heureusement n'a provoqué aucun incident", précise-t-elle dans un communiqué. Il resterait environ 100.000 engins explosifs encore immergés en Méditerranée, la plupart datant de la Seconde guerre mondiale, selon les estimations.

"Un réel danger pour les usagers de la mer" (préfecture maritime)

"Ces munitions représentent un réel danger pour les usagers de la mer", prévient la préfecture maritime qui en profite pour rappeler les mesures de prudence obligatoires dans de tels cas. Outre l'interruption de "toute manœuvre de relevage", le pêcheur doit prévenir le sémaphore le plus proche, comme l'a fait jeudi le pêcheur, ou le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Crossmed). "Si l'engin est bloqué dans les filets ou déjà à bord, il convient de ne pas s'approcher, même passagèrement, à moins de 2.000 mètres de toute installation portuaire, de tout rivage fréquenté, de tout autre bâtiment et à plus forte raison d'entrer dans un port", insistent les autorités.

Le signalement en mer d'une munition historique est défrayée à hauteur de 90 euros pour les particuliers (plongeurs, scaphandriers, etc.) et 300 euros pour les navires (professionnels de la mer). En revanche, le non-respect de ces consignes de prudence est passible d'une amende, ajoutent-elles.