Une bombe de la Seconde Guerre mondiale désamorcée ce mercredi matin à Tourville-la-Rivière

En plein confinement, une bombe de la Seconde Guerre mondiale va être désamorcée ce mercredi à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). L'engin, largué à l'époque par l'aviation anglaise et pesant 250 kg, a été retrouvée à la fin de l'année 2019 sur le chantier du parc d'activité Parc en Seine, près de la zone commerciale. Les opérations de déminage ont pris un peu de retard en raison du confinement mais elles se feront finalement ce mercredi 6 mai.

En cette période, le dispositif est à la fois plus simple mais aussi plus délicat à mettre en place. "Il y a moins de circulation et la zone commerciale est moins fréquentée qu'en temps normal", explique le maire Noël Levillain. En revanche, quelques habitants vont devoir être évacués le temps de l'intervention. "Nous allons déconfiner et reconfiner 51 familles", explique encore le maire.

Plusieurs barrages sur les routes

Les opérations, selon la préfecture et la mairie, doivent commencer à 9h et se terminer vers 12h45. Dans un rayon de 400 mètres autour de la bombe, les habitants seront invités à sortir pour être dirigés vers un des des lieux mis à disposition par la mairie, comme la médiathèque ou le gymnase. "Nous avons aménagé des espaces de 5 m2 avec des tables et des chaises pour respecter les distanciations sociales et les mesures barrières", explique Noël Levillain. Les habitants concernés ont été prévenus en amont et des masques pourront leur être distribués.

Un périmètre de sécurité de 400 mètres sera également mis en place sur les routes par les forces de l'ordre : une partie de la RD7, de la RD13 et de la RD144 sur les communes de Tourville-la-Rivière et de Oissel, ainsi qu'une partie de la zone commerciale de Tourville, feront l'objet d'un bouclage et de déviations, comme le montre la carte ci-dessous.

Plusieurs barrages vont être installés le temps de l'opération. - Métropole Rouen Normandie

L'hypermarché Carrefour indique qu'il reste ouvert pendant l'opération et que des déviations seront mises en place pour y accéder. Le maire de Tourville-la-Rivière indique également que les propriétés évacuées seront surveillées par les forces de l'ordre.