Une bombe de la seconde guerre mondiale désamorcée sur un chantier à Orléans

Orléans, France

Les policiers du centre interdépartemental de déminage de Versailles sont intervenus ce lundi entre 20h et 23h à Orléans, pour désamorcer une bombe découverte sur le chantier de construction du centre aqua-ludique, en lieu et place de l'ancienne maison d'arrêt.

Un peu plus tôt dans la journée, des ouvriers avaient déterré cet obus, qui s'était retrouvé dans le godet d'une pelleteuse. "Heureusement, elle n'avait pas été endommagée, mais comme elle avait été déplacée, les démineurs ont dû intervenir très rapidement", précise le directeur de cabinet du préfet du Loiret, Xavier Marotel. Du coup, l'opération s'est déroulée de nuit, sans attendre le lendemain.

Trois heures d'intervention

Elle s'est déroulée sans difficulté et sans évacuation. Un périmètre de sécurité avait été établi et il avait été demandé aux habitants d'un immeuble à proximité du chantier de se confiner et de fermer les volets. "Les démineurs ont érigé un merlon de terre afin d'isoler la bombe et l'ont désamorcé tranquillement, en trois heures", pourquit Xavier Marotel.

Il s'agissait d'une bombe anglaise datant de la seconde guerre mondiale et pesant 250 kilos, du même type que celle découverte et désamorcée sur le même chantier fin septembre dernier.