Une bombe découverte à la Martinerie, les démineurs interviennent jeudi

Une opération de déminage est prévue ce jeudi 16 février sur la commune de Diors dans l'Indre près de Châteauroux. Une bombe de 250 kilos a été découverte à la Martinerie. La préfecture vient de prendre un arrêté, pour mettre en place une zone de protection pour la durée de l'intervention des démineurs de La Rochelle. Un périmètre qui concerne l'ensemble de la zone industrielle de la Martinerie (Déols, Etrechet, et Diors), plus un rayon de 400 mètres autour de la bombe. L'opération est prévue entre 7h et 13h.

Un bombe de l'aviation américaine

La préfecture de l'Indre précise dans un communiqué qu'il s'agit d'un "bombe de l'aviation américaine", mais on ne sait pas dans quel contexte précis elle s'est retrouvée là. La zone sera évacuée par les forces de sécurité le matin de l'opération jeudi.

La préfecture demande aux riverains à ce moment là :