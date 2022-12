Une boucherie d'Argenton-sur-Creuse se fait dérober 30 kg de viandes

Du bœuf, du veau, du porc et du jambon sec. C'est le butin dérobée dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 décembre à la boucherie Ploton d'Argenton-Sur-Creuse dans l'Indre

"On est arrivé à 4h45 devant la boutique, la porte était légèrement entrouverte. Sur le coup, on s'est dit qu'on avait mal fermé la porte mais lorsque mon mari s'est demandé ou était passé son faux-filet, j'ai tout de suite compris" raconte Carine Ploton.

Le tiroir-caisse aussi a été vidé. Les deux artisans ont également constaté que de l'eau de javel couvrait la caisse, pour laisser le moins de trace possible. Carine et Hervé ont alors immédiatement contacté la gendarmerie et espèrent que l'assurance remboursera les pertes.

"C'est des métiers où on se lève tôt et au bout d'un moment, voir ça, c'est vexant" ajoute la bouchère.