"Une bouffée d'espoir", la disparition de Tatiana Andujar bientôt transférée au pôle "Cold cases"

Me Philippe Capsié, est l'avocat de la famille Tatiana Andujar. Il espère que ce transfert va permettre de relancer l'enquête

Ce n'est pas une avancée dans l'enquête, mais c'est un espoir de la relancer. Le dossier de l'affaire de la disparition de Tatiana Andujar doit être transféré prochainement au nouveau pôle "Cold cases" de Nanterre. Le parquet de Perpignan devrait se dessaisir dans les prochaines semaines pour permettre un changement de juridiction.

"Cela peut tout changer"

Ce nouveau pôle a été créé en début d'année. Il est composé de trois juges d'instruction dont la mission est de ne travailler que sur de vieilles affaires non-élucidées. "Cela peut tout changer, explique Me Philippe Capsié, avocat de la famille. Le dossier aujourd'hui jonche sur les étagères d'un cabinet d'instruction surchargé. Les faits sont anciens. De nombreuses pistes ont été explorées. L'idée aujourd'hui, c'est qu'un nouveau juge d'instruction spécialisé, avec des moyens supplémentaires, une nouvelle vision, se plonge dans l'affaire. Cela redonne de l'espoir."

Plus de 27 ans après la disparition de la jeune femme devant la gare de Perpignan, sa famille veut croire que ce transfert sera l'élément déterminant pour peut-être connaitre la vérité. "Le pire dans les cas de disparitions, c'est lorsqu'il ne se passe rien. Lorsqu'il n'y a aucun élément nouveau. Le temps joue contre nous, rappelle Marie-Josée Garcia, la mère de Tatiana. Et d'un coup, il y a ce pôle qui se crée. On se dit qu'il se passe quelque chose. Il va y avoir un regard nouveau, des pistes qui vont être approfondies. C'est peut-être notre dernière chance de connaitre la vérité."

Une piste "très sérieuse"

Me Philippe Capsié espère lui aussi que ce transfert va permettre d'aller plus loin dans l'enquête. Selon lui, une piste "très sérieuse" est évoquée. Le changement de juridiction devrait permettre de l'approfondir.