Une boulangerie auxerroise attaquée à la voiture-bélier

A Auxerre, la boulangerie-pâtisserie "La Mélodie des Pains" a été attaquée à la voiture-bélier, dans la nuit de jeudi à vendredi. Les deux cambrioleurs sont repartis avec le contenu des 2 caisses automatiques.

Tout est allé très vite selon la gérante de l'établissement. Elle a pu voir comment les faits se sont déroulés grâce aux caméras de vidésurveillance.

On a vu des phares, des hommes habillés de blanc qui rentraient dans la vitrine. On les voit dans la boutique avec des pieds de biches en train de casser les éléments de la caisse. On les voit entrer deux fois dans la boutique. Ils ont pris une caisse, puis l’autre. Ça s’est déroulé à une vitesse inouïe. Ils n’ont rien pris d’autre, pas un paquet de bonbons, rien. Ça a duré quatre minutes et demi, montre en main.