Pau, France

Une boulangerie de Pau a été victime d'un braquage ce mardi soir. Il s'agit d'une des boulangeries "Thibaud". Celle située près d'un rond point de la route de Tarbes, après Auchan quand on quitte la ville. Un homme seul et armé s'est fait remettre par l'employée les 500 euros en liquide que contenait la caisse, juste après 19 heures.

Juste avant la fermture

Le hold up a été commis à 19H10, précisément. C'est une heure critique. Le rush de la fin d'après midi est passé. Il n'y a plus de client et il fait nuit. Le magasin va fermer à 19H30 avec la recette de la journée. La caissière, une jeune femme de 23 ans, qui a débuté la semaine dernière est seule. Le braqueur fait irruption. Il est cagoulé. Il la braque avec une arme de poing. Il passe derrière le présentoir et lui tend son sac à dos pour qu'elle y dépose la caisse : 500 euros en liquide environ.

"Où est le coffre!?"

Le braqueur lui demande ensuite où se trouve le coffre fort. Elle lui répond la vérité. Il n'y en a pas. Mais il cherche un peu dans le labo et l’arrière boutique. Quatre minutes plus tard il part en courant vers Bizanos. La vendeuse va se réfugier chez le vendeur de légumes voisin. Ils tentent de scruter vers la direction de sa fuite. Mais il s'est volatilisé.

Le parquet a désigné l'antenne paloise de la Police Judiciaire pour mener l'enquête.