Une boulangerie totalement détruite dans un incendie près de Montauban

Une boulangerie est totalement partie en fumée tôt ce samedi matin à Albias (Tarn-et-et-Garonne), au nord de Montauban. Les pompiers ont été alertés vers 5 heures du matin. Les flammes ont totalement ravagé le bâtiment de 80 mètres carrés. Il n'y a pas de blessé, mais cinq personnes sont placées au chômage technique après la destruction de cette boulangerie. On ne sait pas encore ce qui a causé le feu. Les pompiers sont parvenus à maîtriser les flammes, et il n'y a pas eu de propagation aux habitations et au presbytère qui se trouvent à proximité de la boulangerie.