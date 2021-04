Une Bourbonnaise de 41 ans a été condamnée à un an de prison pour avoir harcelé au téléphone les pompiers de Moulins et frappé plusieurs d'entre eux.

Une Bourbonnaise condamnée à un an de prison après 2000 appels aux pompiers de Moulins

Cette Bourbonnaise de 41 ans avait passé plus de 2000 appels aux pompiers de Moulins en trois ans.

Une femme de 41 ans a été condamnée à un an de prison au tribunal correctionnel de Montluçon, dans l'Allier, pour "appels téléphoniques malveillants" et "violences" contre les pompiers de Moulins. En trois ans, cette Bourbonnaise avait passé plus de 2000 appels aux pompiers de Moulins.

Des appels souvent pour des motifs futiles : caries, punaises de lit, chien des voisins trop bruyant, incendie imaginaire... Suite à ces appels, les pompiers se déplacent souvent pour rien : une cinquantaine d'interventions ont eu lieu en tout à son domicile.

Elle frappe et blesse un pompier en octobre 2020

Le 22 octobre 2020, les secours se rendent chez elle après un énième appel dans lequel elle dit s'être cognée après une chute. Alcoolisée, elle est transportée aux urgences où elle s'en prend aux secouristes qu'elle frappe.

L'un d'eux se voit reconnaître un jour d'ITT. C'est la fois de trop, le Service départemental d'incendie et de secours de l'Allier et le pompier concerné portent plainte.

12 mois de prison et une obligation de soin

Selon son avocat Me Nicolas Sabatini, la prévenue a connu un parcours de vie "difficile" et est une femme "isolée", "fragile", qui "a besoin de contacts".

Le tribunal l'a condamnée à 12 mois de prison dont six mois avec sursis probatoire, obligation de soins et indemnisation des victimes. Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre à l'issue de l'audience, où elle était absente. Son casier contient déjà 19 condamnations, dont certaines pour des faits similaires.