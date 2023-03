Une bouteille de gaz prend feu à Cerizay, deux hommes brûlés

Gros déploiement de pompiers à Cerizay dans les Deux-Sèvres ce lundi 13 mars. Ils étaient plus de 30 mobilisés pour une bouteille de gaz de 13 kilos qui a pris feu dans le garage d'une maison un peu avant 15 heures, provoquant un début d'incendie. Deux personnes ont été brulées au visage et aux mains. Il s'agit d'un homme de 36 ans ans et d'un autre de 22 ans plus sérieusement touché selon les secours. Ils ont été transportés à l'hôpital nord Deux-Sèvres. Huit personnes ont dû être relogées dans leur famille.

