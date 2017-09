Une bouteille de gaz retrouvée dans une voiture à Rennes : la police évoque une possible négligence

Une bouteille de gaz a été retrouvée dans un véhicule dont le moteur était allumé, rue du Dr Joly à Rennes. La police cherche maintenant à entendre le conducteur pour déterminer s'il s'agit d'une simple négligence.

Belle frayeur cet après-midi pour les commerçants et habitants près de la rue du Dr Joly, à Rennes. Un périmètre de sécurité a été installé entre midi et 15 heures et la circulation a été en partie coupée sur le boulevard de la Tour d'Auvergne, suite à la découverte d'un véhicule suspect. Une bouteille de gaz était placée en évidence dans Scenic blanche, alors que le moteur tournait. Les pompiers et une quinzaine de policiers ont donc sécurisé la zone jusqu'à l'arrivée d'une équipe de démineurs de Nantes, pour vérifier que la voiture ne présentait aucun risque d'explosion. Danger écarté : la bouteille de gaz n'était pas reliée à un dispositif de mise à feu.

Une possible négligence

La police s'est inquiétée de voir le moteur de la voiture allumé, mais il pourrait s'agir d'une négligence. "C'est peut-être quelqu'un qui a tout simplement acheté une bouteille de gaz. Rien n'interdit d'en avoir dans sa voiture" explique-t-on au Parquet.

Une enquête a cependant été ouverte, pour entendre les explications du propriétaire de la Scenic et éclaircir les zones d'ombre. Si ce dernier a été identifié grâce à la carte grise du véhicule, il était toujours injoignable en fin d'après-midi. "On veut entendre cette personne afin qu'elle nous explique pourquoi, en pleine période Vigipirate, elle laisse un véhicule avec une bouteille de gaz apparente, ce qui est largement suspect quand même" indique le commandant Guillemois.