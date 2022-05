Une boutique clandestine de contrefaçons découverte à La Rochelle

C'est une vraie caverne d'Ali-Baba que les policiers ont découvert ce vendredi 6 mai, presque par hasard, dans un pavillon du quartier de Mireuil, à La Rochelle (Charente-Maritime). Des parfums, des sacs, des chaussures, des polos, des chargeurs de téléphones, tous de grande marque, il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Les policiers de la Bac ont compté près de 1800 objets contrefaits, ainsi que quelques produits stupéfiants. Plusieurs personnes ont été arrêtées dans le week-end. Pour l'instant l'enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités de chacune. Elles seront ensuite présentées à la justice.

Des allers-retours suspects

Tout a commencé vendredi soir, donc, ce 6 mai. Les policiers de la Bac remarquent un drôle de va-et-vient non loin du cimetière de Mireuil, de nombreuses allées et venues toujours en provenance du même pavillon. Et à chaque fois, les personnes repartent toujours avec un sac à la main. La police les interpelle, procède à des perquisitions, et découvre alors une véritable "boutique" (d'après les mots des policiers) de produits de grandes marques, susceptibles d'être contrefaits.

Les chaussures trouvées parmi d'autres nombreux objets dans ce pavillon du quartier de Mireuil à La Rochelle. - Police

Dans la nuit, il faut plusieurs allers-retours pour que les policiers embarquent toute la marchandise au commissariat. Pendant deux jours, tout le week-end, la police mène l'inventaire ainsi que des interrogatoires. Finalement, l'un des acheteurs arrêté est transféré dans un centre de rétention administrative, à plus de 900 km. Un autre est passé chez les douaniers pour une amende, les objets achetés lui ont été confisqués.

Les autres personnes arrêtées ont elles été libérées. Il faut maintenant déterminer quel a été précisément leur rôle à chacune ainsi que l'enjeu du trafic. Elles seront ensuite présentées à la justice. L'enquête est confiée à la Sûreté départementale.