La gendarmerie du Gard met au jour une boutique clandestine de vêtements de contrefaçon à Bagnols-sur-Cèze. L'enquête concerne tout le Gard Rhodanien mais aussi le Vaucluse et le Sud de l'Ardèche où se trouvait un entrepôt.

C'était un peu le Canada Dry d'un magasin de vêtements. Il avait tout ou presque d'une vraie boutique, mais avec du faux, du cash et surtout de l'illégalité à tous les étages. Les gendarmes du Gard, appuyés par le groupe interministériel de recherche de Montpellier, ont mis au jour un trafic de vêtements de contrefaçon qui rayonnait sur le Gard Rhodanien, avec des ramifications dans le Vaucluse (logements) et dans le sud de l'Ardèche (entrepôt dans un petit village du département). Quatre hommes ont été interpellés ce mercredi matin, trois sont toujours en garde à vue.

La marchandise était proposée dans un showroom : un espace dédié avec présentoirs, comme dans un véritable magasin. La différence c'est que ça se passait notamment dans l'appartement d'une résidence de Bagnols-sur-Cèze (Gard), après avoir été d'abord installé à Pont-Saint-Esprit. Pour rentrer en contact avec les clients, tout se passait sur les réseaux sociaux, pour être précis sur Snapchat. Non seulement pour les rendez-vous, les visites, mais aussi la publicité pour cette boutique invisible. Et bien sûr, à la fin, tous les achats se déroulaient en espèces.

Les peines encourues sont très lourdes

C'est un renseignement anonyme qui a alerté les gendarmes. Deux mois d'enquête. Surveillance. Auditions. Et puis finalement ce mercredi le coup de filet : quatre interpellations et de nombreuses perquisitions, dans le Gard rhodanien, le Vaucluse mais aussi l'Ardèche où se trouvait un entrepôt.

Au total, les gendarmes ont mis la main sur 1500 produits de contrefaçon qui venaient notamment de Turquie : vêtements, chaussures, sacs à mains, portefeuilles, il n'y avait que des imitations d'une quarantaine de grandes marques, de Prada à Louis Vuitton en passant par Nike et Adidas.

Deux véhicules ont été saisis, mais aussi quatre montres de luxe, deux-mille euros en petites coupures, et un compte en banque avec 4500 euros. Trois hommes sont toujours en garde à vue, tous ont la quarantaine, et sont déjà connus de la justice pour des vols aggravés. Ils risquent sept ans d'emprisonnement, 750 000 euros d'amende et la saisie de tout leur patrimoine. Surtout, l'affaire va rebondir ; elle a permis de mettre au jour une salle de poker clandestine à Sabran, pour une nouvelle enquête.