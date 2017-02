Une boutique de vêtements attaquée à la voiture bélier à Nancy

L'enseigne de vêtements en cuir et fourrures "Tollet" de Nancy a été victime d'un casse à la voiture bélier dans la nuit de dimanche à lundi. Les malfaiteurs ont emporté beaucoup de marchandises avant de prendre la fuite.

Sur les portants, il ne reste plus grand chose. La boutique de cuirs et de fourrures Tollet, rue de Phalsbourg à Nancy, a été dévalisée dans la nuit de dimanche à lundi. Les malfaiteurs se sont servis d'une voiture bélier pour briser la devanture et enfoncer le rideau métallique censé protéger l'établissement.

La boutique venait d'être rénovée

Le casse a eu lieu en début de nuit. Réveillée par l'alarme, la gérante de la boutique entièrement rénovée en fin d'année dernière n'a pu que constater les dégâts et le préjudice estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les policiers de la brigade criminelle de la sûreté départementale ont été saisis de l'enquête. Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu. Le véhicule qui a servi à l'attaque n'aurait pas été retrouvé.