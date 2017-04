Une boutique en ligne basée au Mans escroque 167 personnes !

La boutique Kisshop au Mans vendait des produits électroménagers par internet, sauf que certains clients n'étaient jamais livrés. Au total les victimes ont perdu 13 700 euros entre novembre 2015 et avril 216. Le gérant de la boutique reconnaît les faits.

Placé en garde à vue, le responsable de la société reconnaît les faits. Il affirme qu'il ne cherchait pas à escroquer ses clients, mais qu'il s'agissait plutôt d'une mauvaise gestion.

Kisshop n'était qu'un intermédiaire. La boutique achetait télévisions et téléphones portables à de plus gros distributeurs, avant de les revendre à des particuliers via internet. Seulement, le gérant de la boutique se retrouve régulièrement en rupture de stock. Les clients continuent à passer commande et à payer en ligne à l'aide de leur carte bleue, mais ils ne sont jamais livrés.

Un préjudice total de 13 700 euros

Le préjudice va de 20 à 800 euros selon les victimes. Elles n'ont jamais été remboursées car la société a été liquidée en avril 2016. Sur les 167 personnes concernées, 81 ont décidé de porté plainte. L'homme passera devant la justice le 1er juin.