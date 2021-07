Corrèze : une brebis dévorée par des vautours à Peyrelevade

C'est un événement très rare en Corrèze, peut-être même du jamais vu selon l'éleveur victime d'une attaque de vautour sur son troupeau, ce vendredi à Peyrelevade. "Lorsque je suis allé rentrer le troupeau, j'ai vu les vautours passer au-dessus de ma tête" explique Gwénaël Veyret, à la tête d'un cheptel d'une centaine de brebis. Quelques instants plus tard, il revient pour filmer les rapaces et il découvre la carcasse d'une de ses bêtes, dévorée. Alertés, les gendarmes et l'Office Français de la Biodiversité se sont rendus sur place ce dimanche et selon l'éleveur ils ont confirmé qu'il s'agit de jeunes vautours fauves.

"Ils m'ont expliqué que pour cinq vautours, ça prenait six à sept minutes pour manger une brebis." Les restes de l'animal ont été analysé et les vidéos de Gwénaël Veyret ne laissent visiblement aucun doute sur cette attaque. Un événement qui perturbe l'éleveur, car il redoute que les vautours, déjà très présents dans le Cantal et l'Aveyron, s'installent durablement en Corrèze.

On ne s'attend pas à voir des vautours ici, il n'y en a jamais eu ! - Gwénaël Veyret, éleveur à Peyrelevade

Normalement, ces rapaces ne s'attaquent pas à des proies vivantes, mais l'éleveur pense qu'ils ont peut-être ciblé une brebis plus faible. Il s'interroge aussi sur une possible adaptation de l'espèce, qui semble changer de comportement et commencerait à faire de la prédation. Gwénaël Veyret va garder son troupeau à l'abri durant une semaine, suite à leur tonte et à des traitement que les brebis viennent de subir. Ensuite, il les surveillera davantage, même s'il ne veut pas non plus céder à la psychose. Reste que sa perte ne sera pas indemnisée. "Ça s'ajoute à tous les problèmes agricoles qu'on a actuellement" conclue l'éleveur dépité.