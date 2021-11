Une Brestoise harcèlerait Véronique Sanson depuis des années

Arrêtée l'été dernier devant le domicile de Véronique Sanson, une habitante de Brest était convoquée devant la 7e chambre correctionnel du Tribunal judiciaire de Versailles (Yvelines) vendredi 5 novembre. Elle devait être jugée pour harcèlement, menace et exhibition sexuelle.

Délire érotomaniaque

Folle amoureuse de la chanteuse depuis près d'une vingtaine d'années, cette femme n'en était pas à sa première visite. D'après un article d'Actu.fr citant "une source proche du dossier", la Brestoise aurait "développé un délire érotomaniaque". Lors du confinement en mars 2020, elle aurait passé près d'un mois dans sa voiture devant la maison de la star, allant jusqu'à s'exhiber sous ses fenêtres. Six mois plus tard, la quinquagénaire est de retour et profère des menaces à l'encontre de l'intendante de la propriété. A ce jour, Véronique Sanson n'aurait pas déposé plainte.

Une abolition du discernement ?

Ce vendredi, le dossier a été renvoyé à la demande de la défense, qui a obtenu une expertise psychiatrique complète de la prévenue. Absente à l'audience, celle-ci a récemment été placée sous curatelle. "Je pense qu'elle a potentiellement une abolition du discernement", explique son avocate, Me Julie Lehut. Les experts devront rendre leurs conclusions avant le 1er juin 2022. S'ils estiment que la Brestoise est responsable de ses actes, elle sera jugée le 9 septembre 2022.

En attendant, la prévenue a interdiction de paraître dans le département des Yvelines et d'entrer en contact avec Véronique Sanson et son entourage. Elle est aussi soumise à un contrôle judiciaire qui l'oblige à pointer régulièrement au commissariat de Brest, et à une obligation de soins.