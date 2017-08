Une brigade motocycliste à la police de Belfort dès septembre

Début septembre, la mairie va lancer officiellement sa brigade motocycliste : deux motos qui devront intercepter les fous du guidon en quads et deux-roues. Un test pour l'instant, mais qui pourrait très bien perdurer si les interpellations augmentent.

Excès de vitesse, virées nocturnes, nuisances sonores, les plaintes se sont accumulées depuis deux ans à Belfort. Les fautifs ? Les deux-roues et les quads qui se multiplient. La mairie de Belfort a donc décidé de créer une brigade motocycliste pour stopper ces incivilités.

Faciliter les interpellations

Un contrevenant sur cinq prend la fuite quand la police municipale lui demande de s'arrêter. C'est le triste constat que fait la mairie. Une fuite encore plus tentante quand on possède un deux-roues ou un quad tout terrain... face à des agents équipés d'une banale voiture de police. "Avec une moto, quand vous êtes à la sortie d'une école et que vous devez poursuivre quelqu'un, vous n'allez pas mettre en danger les parents qui sortent avec leurs enfants. Vous pouvez vous faufiler entre les voitures par exemple," témoigne un policier.

Depuis 2015, l'adjoint au maire chargé de la sécurité, Gérard Piquepaille se bat pour mettre un terme à ces nuisances. Les arrêtés mis en place en 2015 et en 2016 n'ont pas réglé le problème : "Oui il y a un arrêté, mais l'arrêté ne fait pas tout. On ne va pas interdire aux gens de faire des roues arrière. Il faut agir sur le terrain. Nous avons deux motos. On va les spécialiser dans ce genre de cas pour régler les problèmes individuellement."

"Ce n'est pas une méthode miracle" - un des quatre brigadiers de la police municipale

Ces deux motos, la mairie de Belfort les a achetées il y a un an pour de banales opérations liées à la circulation. Désormais destinées uniquement aux interpellations, elles ne vont pas pour autant faire tout le boulot pour ce policier : "Disons qu'il y a plus de facilité à agir en moto parce que c'est beaucoup plus fluide. Mais on ne va pas se lancer dans des courses poursuites. On est beaucoup moins protégés, on doit faire toujours autant attention aux piétons." L' équipe motocycliste travaillera en collaboration avec la police nationale et la gendarmerie de Belfort, toutes les deux déjà équipées de brigades du même type.

A Belfort, le nombre de policiers municipaux a presque triplé : ils étaient onze à l'arrivée du maire actuel Damien Meslot. Ils sont 27 aujourd'hui. Ils seront 31 agents avant la fin de l'année.