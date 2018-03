Saint-Nazaire, France

Les voleurs sont apparemment bien renseignés car le commerce vient d'être livré.

Préjudice important

350 cartouches de cigarettes sont dérobées. A 8 euros en moyenne le paquet, cela fait 28 000 euros de préjudice auquel il faut ajouter le fond de caisse et une très grande frayeur pour la buraliste, gérante du bar-tabac le Rallye.

Ils attendaient la commerçante à l'arrière du bar-tabac

C'est au petit matin que l'agression se déroule. Il est 6h15, quand un homme cagoulé tend une embuscade à la patronne, à l'arrière de la boutique et la force à composer le code déverrouillage de son commerce. Il est alors rejoint par deux hommes eux aussi masqués, et porteurs de gants. Les trois malfrats coupent le système de vidéo surveillance, se font ouvrir la remise, s'emparent de la marchandise et enferment de force la commerçante âgée de 49 ans à la cave.

Cette dernière réussit à téléphoner à son mari, qui à son tour prévient la police.

Les trois agresseurs prennent la fuite en voiture. Dans leur précipitation ils laissent tomber quelques cartouches à terre.

L'enquête est entre les mains de la police de Saint-Nazaire.