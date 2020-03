Une buraliste de Poitiers réussit à repousser deux braqueurs armés

En pleine pandémie de coronavirus, deux braqueurs ont attaqué lundi en fin de matinée le tabac-presse de l'Europe situé dans le quartier des Couronneries à Poitiers, avant d'être mis en fuite par la buraliste, Jeannine, et Lionel, l'un de ses clients.

Je lui ai attrapé le poignet qui tenait le pistolet et je lui ai arraché sa cagoule.

"J'étais en train de discuter avec un client, on était un peu à l'écart l'un de l'autre puisqu'il ne faut pas trop s'approcher avec le coronavirus, quand deux individus sont entrés dans le magasin", raconte Jeannine, propriétaire depuis dix ans du tabac-presse de l'Europe.

Le plus jeune des braqueurs avait un pistolet, il me l'a mis sous le nez en me disant '"la caisse, la caisse !" mais je ne lui ai pas donnée.