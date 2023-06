Une cache d'armes retrouvée quartier Fontbarlettes à Valence

Dix fusils, deux pistolets, des munitions de tout calibre, des chargeurs de fusils d'assaut et une grenade quadrillée ont été découverts dans une cave en bordure du quartier Fontbarlettes, à Valence, ce jeudi 22 juin. Des stupéfiants et plusieurs kilos de produits qui permettent de couper la drogue ont également été saisis.

Au total, 18 policiers, 9 gendarmes et des chiens spécialisés en détection d'armes et de stupéfiants sont intervenus dans cette opération de sécurisation. De telles opérations se multiplient depuis le début de l'année, marquée par plusieurs morts et violences avec armes dans un contexte de trafic de stupéfiants.

Le procureur de la République a ouvert une enquête aux chefs d'association de malfaiteurs, détention aggravée d'armes, de produits stupéfiants, confiée à la sûreté départementale de la Drôme et la police judiciaire de Valence.