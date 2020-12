Une cagnotte a été lancée pour les familles des trois gendarmés tués avant-hier à Saint-Just (Puy-de-Dôme)

Une cagnotte en ligne a été lancée pour venir en soutien aux familles des trois gendarmes tués en intervention avant-hier près de Saint-Just (Puy-de-Dôme). La fondation Maison de la gendarmerie en est à l'origine et pour faire un don il suffit de suivre ce lien.

Le lieutenant Cyrille Morel, 45 ans, était le père de deux enfants de 11 et 15 ans. L'adjudant Rémi Dupuis, 37 ans, avait lui aussi deux enfants, d'un an et demi et 7 ans. Arno Mavel, brigadier âgé de 21 ans, venait lui d'avoir été reçu à son concours de sous-officier.

Un hommage rendu aux trois gendarmes à Ambert ce jeudi midi

Une minute de silence, les pompiers qui font retentir leur sirène, le glas qui sonne dans toute la ville... Ce jeudi à midi dans la commune d'Ambert, l'heure était au recueillement. C'est dans la brigade de gendarmerie de cette ville que travaillaient les trois gendarmes tués par Frédérik Limol dans la nuit de mardi à mercredi dans un hameau près de Saint-Just. Les militaires intervenaient pour secourir sa femme victime de violences.

Dans cette ville beaucoup connaissaient au moins l'un des gendarmes décédés. Dès ce lundi, à l'accueil de la mairie d'Ambert, un livre d'or sera mis à disposition des habitants qui souhaiteraient laisser un mot en mémoire des trois gendarmes. Un hommage national devrait aussi leur être rendu la semaine prochaine.