Une cagnotte en hommage à Carène Mezino, l'infirmière tuée au CHU de Reims

"Se rendre utile". Voilà pourquoi Marylène Trichet et Manon Ledoux, deux amies proches de Carène Mezino, ont lancé une cagnotte en ligne . Une cagnotte dédiée directement à la famille de cette infirmière tuée au CHU de Reims , son lieu de travail, lundi 22 mai.

"On était toutes les trois très soudées", nous a confié Marylène, elle aussi infirmière, qui exerce désormais en libéral à Tinqueux. "On ne peut pas faire grand-chose, ça ne la fera pas revenir, mais cela pourra aider son mari Adrien et ses enfants, pour ses obsèques ou pour la suite", poursuit celle qui s'est liée d'amitié avec Carène Mezino lorsqu'elles travaillent ensemble au service d'hémodialyse du CHU de Reims.

Déjà plus de 10.000 euros

Les dons affluent depuis la mise en ligne de la cagnotte. Le seuil symbolique des 10.000 euros a été franchi ce mercredi 24 mai dans l'après-midi, avec plus de 700 participants. Des dons qui s'accompagnent de messages de proches, de collègues, et de personnes qui ne connaissaient pas l'infirmière, mais qui se disent profondément choqués par cet acte. Un élan de générosité et de solidarité qui touche l'initiatrice : "Ça prend des grosses proportions et c'est très bien. Au moins, ça prouve que ça peut arriver à n'importe qui et ça touche tout le monde".